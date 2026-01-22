У Запорізькому районі відновили подачу електрики для тисяч абонентів

Понад 4000 абонентів, що були знеструмлені внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запорізький район, вже заживлені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дев'ять населених пунктів залишалися без світла через удар по одній з громад. Наразі без електроенергії залишається лише Мар'ївка - фахівці працюють над підключенням", – поінформував він.

В Україні внаслідок нічної атаки ворога на ранок 22 січня знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області.