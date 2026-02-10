Частина Запорізької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів

У Запорізькій області майже 6 тисяч абонентів без електропостачання внаслідок ворожих обстрілів 10 лютого.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Знеструмлені два населених пункти Кушугумської громади.

"Відновлення розпочнеться, як тільки дозволить безпекова ситуація", - зазначив Федоров.

Нагадаємо:

Населені пункти у трьох громадах Одеської області частково залишились без електропостачання внаслідок російського удару по об'єкту енергетики уночі 10 лютого.