Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Частина Запорізької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів

Віктор Волокіта — 10 лютого, 09:33
Частина Запорізької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів
Getty Images

У Запорізькій області майже 6 тисяч абонентів без електропостачання внаслідок ворожих обстрілів 10 лютого.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Знеструмлені два населених пункти Кушугумської громади.

"Відновлення розпочнеться, як тільки дозволить безпекова ситуація", - зазначив Федоров.

Нагадаємо:

Населені пункти у трьох громадах Одеської області частково залишились без електропостачання внаслідок російського удару по об'єкту енергетики уночі 10 лютого.

Запоріжжя електроенергія

електроенергія

Частина Запорізької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів
10 лютого графіки відключення світла в Україні діятимуть всю добу
"СвітлоДім": ще один банк долучився до держпрограми

Останні новини