Частина Запорізької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів
Getty Images
У Запорізькій області майже 6 тисяч абонентів без електропостачання внаслідок ворожих обстрілів 10 лютого.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Знеструмлені два населених пункти Кушугумської громади.
"Відновлення розпочнеться, як тільки дозволить безпекова ситуація", - зазначив Федоров.
Нагадаємо:
Населені пункти у трьох громадах Одеської області частково залишились без електропостачання внаслідок російського удару по об'єкту енергетики уночі 10 лютого.