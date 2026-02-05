Значна частина Запоріжжя була знеструмлена через нічну атаку РФ

У Запоріжжі був частковий блекаут після російських обстрілів

Через обстріли енергетичної інфраструктури, значна частина Запоріжжя та Запорізького району була знеструмлена.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Запоріжжяобленерго".

Вночі Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначав, що через обстріл було знеструмлено 53 тисячі абонентів. Мова йшла про правий берег міста та Запорізький район.

О 7:09 5 лютого зʼявилось повідомлення про знеструмлення значної частини Запоріжжя та району від "Запоріжжяобленерго".

Тоді повідомляли, що відновлювальні роботи тривають. Пізніше о 7:40 Іван Федоров заявив, що понад 50 тисяч споживачів Запоріжжя та Запорізького району були заживлені.

Нагадаємо:

