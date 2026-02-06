Українська правда
Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: поранено підлітка, 12 тисяч абонентів без світла

Володимир Тунік-Фриз — 6 лютого, 09:00
Українська правда

Внаслідок атаки російських дронів на Запоріжжя отримав поранення 14-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни безпілотниками атакували обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору. Постраждав 14-річний хлопець. Йому надана уся необхідна допомога".

Деталі: За словами Федорова, внаслідок російського обстрілу знеструмлено 12 тисяч абонентів.

Очільник області зазначив, що ремонтні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно це дозволить безпекова ситуація.

