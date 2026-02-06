Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: поранено підлітка, 12 тисяч абонентів без світла
Запорізька ОВА
Внаслідок атаки російських дронів на Запоріжжя отримав поранення 14-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів.
Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни безпілотниками атакували обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору. Постраждав 14-річний хлопець. Йому надана уся необхідна допомога".
Деталі: За словами Федорова, внаслідок російського обстрілу знеструмлено 12 тисяч абонентів.
Очільник області зазначив, що ремонтні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно це дозволить безпекова ситуація.