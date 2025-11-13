У низці областей знеструмлені споживачі та пошкоджене енергообладнання – "Укренерго"

В Україні внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 13 листопада є пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Вночі були також атаковані енергооб'єкти на Одещині.

"Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", - запевнили в компанії.

Нагадаємо:

Російська армія вночі 13 листопада атакувала ударними безпілотниками місто Арциз Одеської області, в результаті пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України 13 листопада застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години).