Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

У низці областей знеструмлені споживачі та пошкоджене енергообладнання – "Укренерго"

Віктор Волокіта — 13 листопада, 10:31
У низці областей знеструмлені споживачі та пошкоджене енергообладнання – Укренерго
Укренерго

В Україні внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 13 листопада є пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Вночі були також атаковані енергооб'єкти на Одещині.

"Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", - запевнили в компанії.

Нагадаємо:

Російська армія вночі 13 листопада атакувала ударними безпілотниками місто Арциз Одеської області, в результаті пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України 13 листопада застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години).

Укренерго електроенергія

електроенергія

У низці областей знеструмлені споживачі та пошкоджене енергообладнання – "Укренерго"
Регулятор оштрафував компанію "Енергія-1" за маніпулювання на енергоринку
Мобільних операторів просять заправитися: зв'язок при відключеннях світла забезпечать генератори

Останні новини