13 листопада графіки відключень світла діятимуть всю добу
13 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє "Укренерго".
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, пояснили в компанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в "Укренерго".
Нагадаємо:
У середу, 12 листопада, в більшості регіонах України застосовуються графіки відключень електроенергії.