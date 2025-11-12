13 листопада графіки відключень світла діятимуть всю добу

13 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, пояснили в компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо:

У середу, 12 листопада, в більшості регіонах України застосовуються графіки відключень електроенергії.