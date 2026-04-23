В "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла 24 квітня

У п'ятницю, 24 квітня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла для населення.

Про це повідомили в компанії.

Крім того, обмеження потужності для промислових споживачів також не передбачається.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

В ніч на 23 квітня Росія атакувала 155 ударними БпЛА, проти повітряна оборона України знешкодила 139 ворожих дронів, є влучання на 9 локаціях.