У всіх областях скасували екстрені відключення світла

Після ранкової атаки та нетривалого запровадження екстрених відключень електроенергії, НЕК "Укренерго" скасовує обмеження.

Про це повідомляють в "Укренерго".

"Заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запроваджували аварійні відключення світла.

На своїй сторінці у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко додав, що в країні застосовують превентивні обмеження.

Вранці 1 лютого всю Україну охопила повітряна тривога.