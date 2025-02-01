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У всіх областях скасували екстрені відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 1 лютого, 11:14
У всіх областях скасували екстрені відключення світла
Getty images

Після ранкової атаки та нетривалого запровадження екстрених відключень електроенергії, НЕК "Укренерго" скасовує обмеження.

Про це повідомляють в "Укренерго".

"Заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запроваджували аварійні відключення світла.

На своїй сторінці у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко додав, що в країні застосовують превентивні обмеження.

Вранці 1 лютого всю Україну охопила повітряна тривога.

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