У всіх областях скасували екстрені відключення світла
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Після ранкової атаки та нетривалого запровадження екстрених відключень електроенергії, НЕК "Укренерго" скасовує обмеження.
Про це повідомляють в "Укренерго".
"Заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запроваджували аварійні відключення світла.
На своїй сторінці у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко додав, що в країні застосовують превентивні обмеження.
Вранці 1 лютого всю Україну охопила повітряна тривога.