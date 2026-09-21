Атаки РФ знеструмили споживачів у трьох областях

Унаслідок російських обстрілів на ранок 21 вересня є нові знеструмлення у Херсонській, Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомило "Укренерго".

Аварійно-відновлювальні роботи вже проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Окремо через дощ і сильний вітер повністю або частково знеструмлені 20 населених пунктів на Тернопільщині. Бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. "Укренерго" закликало ощадливо користуватися електроенергією з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо:

У ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну 172 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 148 повітряних цілей.

Україна просить іноземних партнерів направити ремонтні бригади, які допомагатимуть відновлювати електро-, тепло- та водопостачання після можливих російських ударів узимку.