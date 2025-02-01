Во всех областях отменили экстренные отключения света

После утренней атаки и непродолжительного введения экстренных отключений электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" кассирует ограничения.

Об этом сообщают в "Укрэнерго".

"Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе", - говорится в сообщении.

До этого сообщения экстренные отключения были введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Ограничения продолжались 3 часа с 07:54 до 10:54.

Напомним:

Из-за ракетной атаки россиян утром 1 февраля в семи областях страны вводили аварийные отключения света.

На своей странице в Facebook министр энергетики Герман Галущенко добавил, что в стране применяют превентивные ограничения..

Утром 1 февраля всю Украину охватила воздушная тревога.