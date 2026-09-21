Україна просить партнерів прислати ремонтні бригади на зиму

Україна просить іноземних партнерів направити ремонтні бригади, які допомагатимуть відновлювати електро-, тепло- та водопостачання після можливих російських ударів узимку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За його словами, уряд під час підготовки до зими виходить із найгірших можливих умов і не розраховує на м'яку погоду.

Корецький також пообіцяв розширити мережу "пунктів незламності", де у випадку тривалих відключень можна буде зігрітися, зарядити пристрої та отримати гарячу їжу.

Європейські партнери вже передають Україні запчастини для електростанцій та обладнання для систем опалення, повідомило Bloomberg джерело, знайоме з цією роботою.

Нагадаємо:

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на енергетику передбачили майже 100 млрд грн, з яких 60 млрд грн мають спрямувати на захист і відновлення енергооб'єктів та розвиток розподіленої газової генерації.