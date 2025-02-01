У низці областей України запровадили аварійні відключення
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Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запроваджують аварійні відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"
Зокрема, обмеження застосовують у: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
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На своїй сторінці у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко додав, що в країні застосовують превентивні обмеження.
"В звʼязку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження", – зазначив Галущенко.
Нагадаємо:
Вранці 1 лютого всю Україну охопила повітряна тривога.