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У низці областей України запровадили аварійні відключення

Володимир Тунік-Фриз — 1 лютого, 08:00
У низці областей України запровадили аварійні відключення
Getty images

Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запроваджують аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"

Зокрема, обмеження застосовують у: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

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На своїй сторінці у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко додав, що в країні застосовують превентивні обмеження.

"В звʼязку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження", – зазначив Галущенко.

Нагадаємо:

Вранці 1 лютого всю Україну охопила повітряна тривога.

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У низці областей України запровадили аварійні відключення
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