Російські удари обмежили передачу електрики між регіонами – Міненерго

Енергосистема України тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам через російські удари по обладнанню та високовольтних мережах.

Про це повідомляє Міненерго.

У відомстві пояснили, що останніми тижнями Росія посилила атаки на мережі, які передають електроенергію між регіонами. Обстріли також ускладнюють ремонти.

Через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі в частині районів Києва та Київської області застосовують аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там не діють. До прогнозованих графіків повернуться після стабілізації ситуації.

Станом на ранок частина споживачів залишалася без електропостачання у столиці та семи областях: Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській і Харківській.

У низці регіонів діють погодинні відключення для всіх категорій споживачів та обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Актуальні графіки публікують обленерго.

Окремо Міненерго повідомило, що 8 жовтня внаслідок російської атаки на енергетичний об'єкт на Сумщині загинув один енергетик, ще троє зазнали поранень. Поранених доставили до лікарні.

Нагадаємо:

В окремих регіонах України 9 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів.