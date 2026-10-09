На правому березі Києва – екстрені відключення світла
На правобережжі Києва та у двох районах Київщини застосовано екстрені відключення електроенергії.
Джерело: ДТЕК у соцмережах
Дослівно: "Правий берег Києва та Бучанський і Вишгородський райони Київської області: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення
Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють".
Нагадаємо:
8-го жовтня на правому березі Києва знизився тиск у водопровідних мережах, через що в окремих будинках можливе тимчасове припинення подачі води.
Російський обстріл спричинив вимкнення кількох елементів електричної мережі, яка живить Київ, через що значна кількість споживачів в окремих районах столиці залишилася без стабільного електропостачання.