На правому березі Києва – екстрені відключення світла

Українська правда

На правобережжі Києва та у двох районах Київщини застосовано екстрені відключення електроенергії.

Джерело: ДТЕК у соцмережах

Дослівно: "Правий берег Києва та Бучанський і Вишгородський райони Київської області: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють".

Нагадаємо:

8-го жовтня на правому березі Києва знизився тиск у водопровідних мережах, через що в окремих будинках можливе тимчасове припинення подачі води.

Російський обстріл спричинив вимкнення кількох елементів електричної мережі, яка живить Київ, через що значна кількість споживачів в окремих районах столиці залишилася без стабільного електропостачання.