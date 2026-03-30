Вибухи в Тегерані спричинили масштабні відключення електроенергії

Потужні вибухи сколихнули Тегеран і сусіднє місто Карадж, спричинивши масштабні відключення електроенергії в кількох районах.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Державні медіа Ірану повідомили, що вибухи було чути в західній, північній і східній частинах міста, а значні перебої з електропостачанням зачепили східні райони столиці.

У Караджі, на захід від столиці, вибухи були особливо гучними в заможних районах, зокрема в Азіміє, що призвело до масштабних блекаутів у навколишніх районах.

Нафта може досягти рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня, а протока Ормуз залишиться закритою і Тегеран контролюватиме її.