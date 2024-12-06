В субботу отключений электроэнергии будет меньше

В Украине 7 декабря время применения и объем ограничений электроэнергии будет меньшим по сравнению с 6 декабря.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

В частности, для бытовых потребителей с 09:00 до 20:00 будет действовать одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применять с 08:00 до 21:00.

В компании напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений к трем очередям означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничения до 70% потребителей в каждой области . Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

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