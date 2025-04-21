У США очікують збільшення видобутку газу і зростання цін до 2026 року

У січні та лютому 2025 року були збільшені обсяги відбору газу зі сховищ у США, де очікують збільшення видобутку природного газу.

Такі дані опублікувало Управління енергетичної інформації (EIA), повідомляє профільне видання Еnkorr.

За І квартал було витрачено 1 600 млрд кубічних футів природного газу. Це на 21% перевищує середній п'ятирічний показник за той самий період.

Уже до кінця березня показник становив 1 800 млрд кубічних футів. Це на 4% менше від п'ятирічних даних.

Високі ціни на газ можуть призвести до збільшення його видобутку. У ІІ кварталі видобуток становитиме 105 млрд кубічних футів на добу, що майже на 3 млрд кубічних футів більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

У сезон накачування газу обсяг перевищував середній п'ятирічний показник. У середині літа очікується уповільнення.

Нагадаємо:

Імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зі США до Китаю повністю зупинився вже понад 10 тижнів — це підтверджують дані з морських перевезень і свідчить про те, що торговельна війна між США і Китаєм зачепила і сферу енергетики.