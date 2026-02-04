У кількох регіонах запровадили аварійні відключення електроенергії – "Укренерго"
У кількох регіонах застосували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що раніше оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Про те, у яких саме областях застосовані відключення, енергетики не уточнили.
У компанії додали, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися, тому радять стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
Нагадаємо:
У ніч на 3 лютого під ударом росіян опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювали енергетичну інфраструктуру.
Внаслідок чого минулої доби у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях була значна кількість знеструмлених споживачів.