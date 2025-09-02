В августе Украина экспортировала рекордный объем электроэнергии

В августе Украина увеличила экспорт электроэнергии на 60% по сравнению с предыдущим месяцем - до 450 тыс. МВт*ч.

Об этом свидетельствуют данные ExPro Electricity.

Отмечается, что с даты интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E показатель экспорта электроэнергии за месяц является рекордным.

Наибольшие доли в структуре экспорта заняли Венгрия (38%) и Молдова (29%), сообщает ExPro.

По предварительным данным, в августе Украина экспортировала в Венгрию более 170 тыс. МВт*ч. В то время как импорт по этому направлению за соответствующий период составил 110 тыс. МВт*ч.

В общем, за июнь-август экспорт электроэнергии в Венгрию составил более 380 тыс. МВт*ч, что на 27% больше объемов импорта за этот период.

Согласно исследованию, импортэлектроэнергии в Украину в августе, по сравнению с июлем, вырос лишь на 2,5% - до 264 тыс. МВт*ч. Поставки выросли по всем направлениям, кроме Польши и Словакии. Доля Венгрии в структуре импорта и в дальнейшем наибольшая - 41%.

По сравнению с августом прошлого года импорт сократился на 44%.

Напомним:

В июне 2025 г. Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем - до более 237 тыс. МВт-ч.

В июле Украина увеличила экспорт электроэнергии на 16% по сравнению с июнем - до 282,2 тыс. МВт-ч.