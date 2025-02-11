В среду будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса

В среду 12 февраля будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, ограничения будут применять в такие часы:

07:00 - 11:00

15:00 - 21:00

Отключений для бытовых потребителей не предусматривают.

Причиной введения ограничений является повреждение энергообъектов после российских обстрелов.

Напомним:

В связи с повреждениями сети, в городе Днепр ввели экстренные отключения света.