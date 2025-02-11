В среду будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
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В среду 12 февраля будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Как отмечается в сообщении, ограничения будут применять в такие часы:
- 07:00 - 11:00
- 15:00 - 21:00
Отключений для бытовых потребителей не предусматривают.
Причиной введения ограничений является повреждение энергообъектов после российских обстрелов.
Напомним:
В связи с повреждениями сети, в городе Днепр ввели экстренные отключения света.