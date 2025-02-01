В ряде областей Украины ввели аварийные отключения
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Из-за ракетной атаки россиян с утра 1 февраля в семи областях страны вводят аварийные отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В частности, ограничения применяют в: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
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На своей странице в Facebook министр энергетики Герман Галущенко добавил, что в стране применяют превентивные ограничения.
"В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения", - отметил Галущенко.
Напомним:
Утром 1 февраля всю Украину охватила воздушная тревога.