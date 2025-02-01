Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения

Владимир Туник-Фриз — 1 февраля, 08:00
В ряде областей Украины ввели аварийные отключения
Getty images

Из-за ракетной атаки россиян с утра 1 февраля в семи областях страны вводят аварийные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В частности, ограничения применяют в: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Дополнено:

На своей странице в Facebook министр энергетики Герман Галущенко добавил, что в стране применяют превентивные ограничения.

"В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения", - отметил Галущенко.

Напомним:

Утром 1 февраля всю Украину охватила воздушная тревога.

энергетика облэнерго электроэнергия война

облэнерго

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения
СНБО ввел санкции против Григоришина
"Харьковоблэнерго" испытывает большой дефицит кадров: вынуждены брать работников без опыта работы

Последние новости