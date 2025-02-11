В России не ожидают, что новые санкции США повлияют на торговлю нефтью с Индией

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что санкции США против РФ не должны повлиять на торговлю нефтью с Индией.

Об этом сообщает Reuters.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти. Это связано со скидкой, которую Россия ввела после санкций и сокращения закупок западными странами.

В прошлом месяце США ввели новые санкции против компании "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз". Это привело к резкому росту цен на фрахт танкеров.

Сорокин сказал, что еще слишком рано оценивать влияние последних американских санкций, однако отметил, что "верит, что конструктивные отношения и в дальнейшем будут успешными".

Российские поставки в Индию упали в декабре и январе по сравнению с уровнем предыдущих шести месяцев. Indian Oil Corp, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны, заявила в прошлом месяце, что столкнулась с потенциальным падением импорта российской нефти в этом финансовом году, заканчивающемся 31 марта, после последних санкций США против Москвы.

Indian Oil Corp покупает российскую нефть без привлечения субъектов, находящихся под санкциями, заявил журналистам в кулуарах конференции во вторник ее глава.

Напомним:

Китайские нефтеперерабатывающие заводы получают предложения покупать нефть ВСТО (Восточносибирский трубопровод) по сниженным ценам.