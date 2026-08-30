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Міноборони РФ заявило, що готується до масованих обстрілів української енергетики

Володимир Тунік-Фриз — 30 серпня, 11:16
Міноборони РФ заявило, що готується до масованих обстрілів української енергетики
Міноборони РФ заявило, що готується до масованих обстрілів української енергетики

Міністерство оборони Росії заявило у своєму повідомленні, що готується до масованих обстрілів обʼєктів української енергетики.

Про це повідомляє російське пропагандистське державне агентство ТАСС.

До таких атак готуються, мовляв, у відповідь на українські удари по цивільній інфраструктурі РФ.

Нагадаємо:

Російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.

Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.

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Міноборони РФ заявило, що готується до масованих обстрілів української енергетики
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