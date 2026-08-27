Bloomberg: Найбільша контейнерна компанія призупинила рейси до порту Новоросійська

Українська правда

Найбільший у світі контейнерний перевізник MSC Mediterranean Shipping Co. призупинив нові бронювання на транспортування через російський порт Новоросійськ.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Зазначається, що таке рішення ухвалили після нещодавньої атаки на судно MSC ULSAN III, коли те прямувало до Новоросійська. Про це йдеться в повідомленні MSC для клієнтів, яке було в розпоряджені агентства Bloomberg. Компанія не уточнила, коли саме стався інцидент.

MSC повідомила, що уважно стежить за ситуацією, і порадила клієнтам звертатися до свого представництва в Росії для пошуку можливих логістичних альтернатив для імпорту та експорту, доки умови не дозволять відновити регулярні щотижневі рейси з чорноморського порту.

Компанія, як і інші міжнародні контейнерні лінії, обмежила свою діяльність у Росії від 2022 року, коли Кремль наказав почати повномасштабне вторгнення в Україну. Зазвичай серед вантажів, які залишаються на маршрутах міжнародних ліній до Росії, – продукти харчування, одяг та ліки.

MSC продовжує працювати з іншими портами Росії, зокрема з Санкт-Петербургом на північному заході країни. Співробітник петербурзького офісу компанії підтвердив Bloomberg, що операції в Новоросійську наразі призупинені.

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