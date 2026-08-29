Понад 300 тисяч абонентів без світла: РФ вдарила по енергетиці Миколаївщини

Після ранкової атаки російських "шахедів" понад 300 тис. абонентів у Миколаєві та громадах двох районів області залишилися без електроенергії.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, ударні безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти в області. Низку ділянок мережі аварійно відключили.

Проблеми з електропостачанням виникли в Миколаєві, а також у громадах Миколаївського та Баштанського районів.

Енергетики й аварійні служби розпочали відновлювальні роботи. В ОВА заявили, що залучають усі доступні ресурси, щоб повернути світло споживачам.

Нагадаємо:

У Миколаєві вранці 29 серпня унаслідок російського обстрілу знеструмило електромережу, через що тимчасово зупинили рух трамваїв та частини тролейбусів.