У Росії відклали шість проєктів модернізації старих електростанцій

Модернізацію об'єктів енергетики в Росії поставили на паузу через проблеми з обладнанням і брак коштів. Ще тиждень тому уряд дозволив генеруючим компаніям не проводити реновацію більш ніж десятка електростанцій по всій країні. А 19 лютого Міненерго погодилося відкласти ще шість таких проектів.

Про це пише "Коммерсантъ".

Йдеться про старі об'єкти загальною потужністю 1,7 ГВт.

Так, "Інтер РАО" попросило зрушити з 1 лютого 2026 року строки модернізації Костромської ГРЕС (330 МВт) і Пермської ГРЕС (850 МВт) на 1 листопада 2026 року і 1 жовтня 2027 року відповідно.

СГК, яка мала ввести в експлуатацію блок Красноярської ТЕЦ-1 (70 МВт) ще 1 грудня 2024 року, тепер позначила датою 1 травня 2025 року.

Також вона розраховує отримати ще близько півтора року на модернізацію Рефтинської ГРЕС (315 МВт), зсунувши терміни з 1 січня 2026 року на 1 жовтня 2027 року.

Реновація Нижньокамської ТЕЦ ПТК-1, що належить ТГК-16, затягнеться на цілих чотири роки. Один із блоків (105 МВт) збираються оновити 1 квітня 2026 року, другий (60 МВт) - 1 січня 2029 року, хоча спочатку планувалося зробити це 2025 р.

Основною причиною переносів стали зриви поставок обладнання "Силовими машинами".

Наприклад, Калузький турбінний завод, що входить до компанії, уклав договір на заміну парової турбіни Рефтинської ГРЕС, але не зміг виконати зобов'язання вчасно, зсунувши термін майже на два роки - до 30 березня 2026-го.

"Сілмаш" пояснив це складнощами із закупівлею сталевих і чавунних заготовок для виробництва турбін у російських виробників.

Компанії довелося порушити обумовлені терміни і в інших випадках. У Міненерго заявили, що опрацьовують штрафи за зрив поставок.

Нагадаємо:

Росія скоротила експорт нафтопродуктів у лютому після січневого зростання постачання дизельного пального, проте потоки сирої нафти посились.