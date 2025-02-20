В России отложили шесть проектов модернизации старых электростанций

Модернизацию объектов энергетики в России поставили на паузу из-за проблем с оборудованием и нехватки средств. Еще неделю назад правительство разрешило генерирующим компаниям не проводить реновацию более чем десятка электростанций по всей стране. А 19 февраля Минэнерго согласилось отложить еще шесть таких проектов.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о старых объектах общей мощностью 1,7 ГВт.

Так, "Интер РАО" попросило сдвинуть с 1 февраля 2026 года сроки модернизации Костромской ГРЭС (330 МВт) и Пермской ГРЭС (850 МВт) на 1 ноября 2026 года и 1 октября 2027 года соответственно.

СГК, которая должна была ввести в эксплуатацию блок Красноярской ТЭЦ-1 (70 МВт) еще 1 декабря 2024 года, теперь обозначила датой 1 мая 2025 года.

Также она рассчитывает получить еще около полутора лет на модернизацию Рефтинской ГРЭС (315 МВт), сдвинув сроки с 1 января 2026 года на 1 октября 2027 года.

Реновация Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1, принадлежащей ТГК-16, затянется на целых четыре года. Один из блоков (105 МВт) собираются обновить 1 апреля 2026 года, второй (60 МВт) - 1 января 2029 года, хотя изначально планировалось сделать это в 2025 г.

Основной причиной переносов стали срывы поставок оборудования "Силовыми машинами".

Например, входящий в компанию Калужский турбинный завод заключил договор на замену паровой турбины Рефтинской ГРЭС, но не смог выполнить обязательства вовремя, сдвинув срок почти на два года - до 30 марта 2026-го.

"Силмаш" объяснил это сложностями с закупкой стальных и чугунных заготовок для производства турбин у российских производителей.

Компании пришлось нарушить оговоренные сроки и в других случаях. В Минэнерго заявили, что прорабатывают штрафы за срыв поставок.

Напомним:

Россия сократила экспорт нефтепродуктов в феврале после январского роста поставок дизельного топлива, однако потоки сырой нефти усилились.