Росія скорочує експорт нафтопродуктів, але нарощує постачання сирої нафти

Росія скоротила експорт нафтопродуктів у лютому після січневого зростання постачання дизельного пального, проте потоки сирої нафти посились.

Про це пише Bloomberg.

За перші два тижні місяця середньодобові обсяги експорту знизилися до 2,3 млн барелів, що на 8% менше, ніж у січні.

За даними Bloomberg та аналітичної компанії Vortexa Ltd., основною причиною падіння стало скорочення постачань дизельного палива через Приморськ після рекордного січневого експорту.

Аналітики також зазначають, що атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи створюють додаткові ризики.

Зниження експорту найбільше торкнулося дизельного палива та газойлів – їх постачання скоротилися на 16%, до 985 000 барелів на добу.

Експорт сирої нафти, навпаки, зріс на 21% порівняно з січнем, досягнувши 483 000 барелів на добу, що стало найвищим показником із березня 2023 року. Значна частина цих обсягів припадає на балтійські порти.

Водночас постачання мазуту залишаються на мінімальному рівні за останні дев’ять місяців – 644 000 барелів на добу. Експорт вакуумного газойлю впав удвічі, зупинившись на позначці 57 000 барелів на добу.

Натомість поставки бензину та компонентів сумішей зросли до 85 000 барелів на добу – це максимум за останні сім місяців, що може бути пов’язано з підготовкою до можливої заборони експорту автомобільного палива.

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Нагадаємо:

Китайські нафтопереробні заводи отримують пропозиції купувати нафту ССТО (Східносибірський трубопровід) за зниженими цінами.

Експорт нафтопродуктів із Росії в січні досяг 11-місячного максимуму, попри нові санкції США проти енергетичного сектору країни.