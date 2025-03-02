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У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу

Олексій Павлиш — 2 березня, 18:20
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
ДТЕК

У понеділок, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Час застосування обмежень:

  • 06:00 – 10:00
  • 14:00 – 21:00

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

При цьому відключення побутових споживачів не прогнозується.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - заявили в "Укренерго".

У компанії також закликали ощадливо споживати електроенергію.

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електроенергія Укренерго

Укренерго

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