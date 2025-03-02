У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
ДТЕК
У понеділок, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Час застосування обмежень:
- 06:00 – 10:00
- 14:00 – 21:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.
При цьому відключення побутових споживачів не прогнозується.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - заявили в "Укренерго".
У компанії також закликали ощадливо споживати електроенергію.
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