В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса

В понедельник, 3 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Время применения ограничений:

06:00 - 10:00

14:00 - 21:00

Причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты.

При этом отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", - заявили в "Укрэнерго".

В компании также призвали экономно потреблять электроэнергию.

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