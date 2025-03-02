В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
ДТЕК
В понедельник, 3 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Время применения ограничений:
- 06:00 - 10:00
- 14:00 - 21:00
Причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты.
При этом отключение бытовых потребителей не прогнозируется.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", - заявили в "Укрэнерго".
В компании также призвали экономно потреблять электроэнергию.
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