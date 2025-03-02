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В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса

Алексей Павлыш — 2 марта, 18:20
В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
ДТЕК

В понедельник, 3 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Время применения ограничений:

  • 06:00 - 10:00
  • 14:00 - 21:00

Причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты.

При этом отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", - заявили в "Укрэнерго".

В компании также призвали экономно потреблять электроэнергию.

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