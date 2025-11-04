У одному з підрозділів "Енергоатому" проходили обшуки

4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів "Енергоатому" проводилися слідчі дії у корупційній справі.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Компанія не вказує назву філії та хто саме проводить слідчі дії.

"Компанія співпрацює зі слідством та надає всі необхідні документи й роз'яснення.

"Енергоатом" неухильно дотримується антикорупційної політики та принципів доброчесності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україну з Німеччини екстрадовано одного з учасників організованої групи, яку підозрюють у заволодінні майже 100 млн грн АТ НАЕК "Енергоатом" під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

За даними джерел УП, екстрадували Дмитра Нестерука. На той час він очолював приватну будівельну компанію. Йдеться про "БК КБР", власником якого продовжує бути Нестерук.

У повідомленні САП згадується відокремлений підрозділ "Енергоатому" "Атомпроектінжиніринг".

Слідство також встановило причетність до цього злочину гендиректора відокремленого підрозділу "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом" та працівника юридичного відділу приватної компанії.

