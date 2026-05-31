ВАКС арештував посадовця ДПСУ і виробника дронів у справі про $1 мільйон хабаря

ВАКС обрав запобіжні заходи посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників, яких підозрюють у вимаганні 1 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Посадовця Адміністрації ДПСУ взяли під варту з альтернативою застави у 4 млн грн. Підприємцю суд також призначив тримання під вартою, визначивши заставу у 44,2 млн грн.

За версією слідства, посадовець ДПСУ намагався забезпечити перемогу в закупівлі безпілотників підконтрольній його спільнику компанії, однак тендер виграв інший учасник, який знизив ціну з 825 млн грн до 760 млн грн.

Після цього, як вважають правоохоронці, посадовець і підприємець почали вимагати у переможця 1 млн доларів за безперешкодне укладення та виконання договору, а отримані кошти планували розподілити між собою та посадовцями ДПСУ.

29 травня НАБУ та САП викрили прикордонника, який вимагав мільйон доларів від переможця тендеру на виробництво безпілотників для підрозділів ДПСУ, при чому посадовець був у змові з власником компанії-конкурента.

