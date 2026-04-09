Без електропостачання залишаються мешканці семи регіонів

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, запевнили у відомстві.

Також через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Сьогодні, з 07:00 до 22:00, в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. З 07:00 до 23:00 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо:

Від вечора 8 квітня російські окупанти атакували Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 99 дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання.

У ніч на 8 квітня російські загарбники вдарили дронами по нафтопереробному заводу у Мерефі на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах – на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.