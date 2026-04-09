Експорт нафти зі США може стати рекордним через війну з Іраном

Експорт нафти зі США у квітні, як очікується, сягне рекордного рівня, оскільки азійські покупці шукають заміну близькосхідній нафті, втрати якої спричинила війна з Іраном.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Дослідницька група Kpler оцінює, що цього місяця експорт зросте майже на третину — до 5,2 мільйона барелів на добу порівняно з 3,9 мільйона барелів на добу в березні. Попит з боку азійських покупців збільшиться на 82 відсотки — до 2,5 мільйона барелів на добу.

За даними Kpler, зараз до США прямують 68 порожніх танкерів, тоді як за тиждень до початку війни 28 лютого їх було 24. Минулого року середній показник становив 27 танкерів. Kpler базує свої дані на бронюванні танкерів і очікуваних прибуттях.

"Сюди прямує ціла армада танкерів", — сказав аналітик Kpler Метт Сміт.

Сплеск експорту підкреслює зростаючу роль США як глобального постачальника, який може швидко реагувати на ринкові збої, але конкуренція з боку Азії також може підштовхнути американські ціни вгору, посиливши побоювання щодо нового витка інфляції, спричиненого війною Дональда Трампа з Іраном.

Конфлікт зробив Азію особливо вразливою до перебоїв, оскільки близько 80 відсотків нафти і нафтопродуктів, що проходили через Ормузьку протоку у 2025 році, прямували до Китаю та його сусідів.

Оголошене у вівторок крихке двотижневе перемир'я між США та Іраном дало надію, що життєво важливий водний шлях буде повністю відкритий для танкерів після тижнів майже повного закриття.

Однак у середу Іран заявив, що закриває протоку після ізраїльських ударів по Лівану.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.

Ціна на міжнародний еталон нафти марку Brent у середу 8 квітня впала нижче ста доларів після того, як президент США Дональд Трамп та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосили про перемирʼя.

Іран зупинив пропуск нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на ізраїльські удари по Лівану.