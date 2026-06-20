В окупованому Криму пролунали вибухи: під удар могла потрапити Таврійська ТЕС
В тимчасово окупованому Криму у ніч проти 20 червня пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявляють про атаку дронів на Таврійську ТЕС.
Джерело: "Крымский ветер"
Деталі: Зокрема, після ударів в районі ТЕС спалахнула пожежа, крім того видно чорний дим.
Окпім того, є інформація про вибухи та роботу ППО в кількох районах окупованого Сімферополя та у Перевальному.
Представники окупаційної влади півострова наразі не коментували інциденти.
Передісторія:
Вдень 19 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила 25 безпілотників, які летіли в напрямку російської столиці.
Російська окупаційна влада Криму заборонила з 17 червня пересування на півострові на мототранспорті у вечірній і нічний час.
Міністр оборони України Михайло Федоров прогнозує, що в найближчий час тимчасово окупований півострів Крим стане ізольованим через удари українських безпілотників.