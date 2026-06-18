Результати ударів по "Кримському титану": пошкоджено новий цех та інші об’єкти – ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено низку об'єктів на заводі "Кримський Титан" в Армянську, у тому числі – новий цех виробництва сірчаної кислоти.

Про це пише "Кримський вітер".

Зокрема, вигоряння низки об'єктів і території на великій площі видно на супутникових зйомках.

Виходячи з відео та фото уражень, були влучання в цех Титан-2, новий цех виробництва сірчаної кислоти, а також вигоряння в районі цеху амофос, говориться у повідомленні.

"Кримський Титан" – один з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, який працював на окупантів – був атакований в ніч на 13 червня. Виникла потужна пожежа. Місцеві мешканці повідомляли про 23 удари.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що підприємство виробляє базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки.

"Волелюбний український птах в ніч на 13 червня здійснив візит ввічливості по вищезгаданий обʼєкт. Обʼєктивним контролем підтверджено нанесення уражень. Пожежа вирує. Виробництво призупинено", — написав він у Facebook.

Нагадаємо:

Наприкінці 2021 року стало відомо, що "Ukrainian Chemical Products", яке входить до титанового бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, продало всі свої активи в Криму компанії "Російський титан".