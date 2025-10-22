У Криму фіксують аварійні відключення світла: причини не повідомляють

У різних частинах тимчасово окупованого Криму зафіксовані аварійні відключення електроенергії.

Про це пише Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням підприємства "Крименерго" о 9:26 за місцевим часом, світло зникло в трьох населених пунктах Джанкойського району – Просторому, Антонівці, Степанівці.

Пізніше, о 11:20, з'явилося повідомлення про часткове відключення електроенергії в Сімферополі – на вулицях Воровського, Гаспринського, Київській, Тургенєва, Фрунзе, Бітакській.

Об 11:38 в "Крименерго" повідомили про часткове відключення в Гаспрі, Курпатах, Ореанді та Лівадії під Ялтою.

Про причини аварій пресслужба підприємства не повідомляє, лише пообіцяла в кожному з випадків відновити електропостачання протягом трьох годин.

Нагадаємо:

Російські окупаційні чиновники з так званого "держкомітету з водного господарства та меліорації Криму" фактично визнали серйозну проблему з водозабезпеченням Східного Криму.