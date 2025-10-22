В Криму назріває масштабна водна криза – ЦНС

Російські окупаційні чиновники з так званого "держкомітету з водного господарства та меліорації Криму" фактично визнали серйозну проблему з водозабезпеченням Східного Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Найгірша ситуація — в окупованій Алушті, де запасів води у водосховищах вистачить лише на 85–90 діб. З 1 жовтня у місті вже діють погодинні графіки подачі води, а тиск у системі зменшено до мінімуму, інформує ЦНС.

За інформацією джерел у Криму, ситуація викликала паніку серед місцевих "урядовців". У Сімферополі активно обговорюють, кого зроблять "винним" за майбутній колапс — керівництво "держкомітету" або "уряд" Аксьонова.

Сам Аксьонов, за даними джерел ЦНС, намагається "спустити пару", звинувачуючи в усьому міноборони рф, яке масово забирає воду для військових об'єктів і полігонів.

Повідомляється, що у політичних колах окупантів поширюються чутки, що москва розглядає можливість чергової "ротації кадрів" у кримській адміністрації, якщо проблема не буде вирішена до кінця року.

Водночас, чиновники з Алушти визнають, що ніякого реального плану дій немає: водопостачання залежить лише від опадів і "внутрішніх резервів", яких катастрофічно не вистачає.

Місцеві мешканці вже готуються до найгіршого. В деяких районах Алушти люди набирають воду з технічних джерел, а комунальники розвозять воду цистернами. Вода в них непридатна для пиття, однак альтернативи немає.

За оцінками ЦНС, якщо ситуація не зміниться до кінця грудня, Крим може зіткнутися з новою масштабною водною кризою — уперше з 2020 року.

Нагадаємо:

В розпал екстремально спекотного літа 2025 року Донецька область опинилася на межі гуманітарної катастрофи через перебої з водопостачанням.

У вересні на тимчасово окупованій частині Херсонщини стрімко погіршувалася ситуація з водою: рівень води у свердловинах впав, врожайність різко знизилася, а окупаційна влада не вживає жодних заходів.