Рада ухвалила закон щодо централізованого теплопостачання

Верховна Рада України підтримала закон, який відкриває можливість для модернізації централізованого теплопостачання.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Йдеться про законопроєкт №14067, розроблений Мінрозвитку. Його головна мета — створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованого теплопостачання.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

"ІТП – це обладнання, яке автоматично регулює подачу тепла до будинку залежно від температури на дворі та реальної потреби мешканців. Завдяки цьому будинок не отримує зайве тепло, споживає менше енергії, а витрати на опалення можуть зменшитися в середньому на 15–30%", – пояснюють у відомстві.

Закон, зокрема, передбачає поетапне впровадження механізму встановлення ІТП (ця вимога почне діяти через шість місяців після завершення воєнного стану) та визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування ІТП.

Закон має також змінити формування тарифів. Йдеться, зокрема, про можливість включення витрат на встановлення ІТП до тарифу на теплову енергію і створення умов для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання, зазначають у міністерстві.

Закон також є одним з індикаторів виконання Ukraine Facility.