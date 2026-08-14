Київська прокуратура повернула громаді нерухомість, яка неодноразово перепродавалася

У Києві прокуратура добилася повернення у власність територіальної громади приміщення на Подолі вартістю чотири мільйона гривень, при чому нерухомість встигли неодноразово продати.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Подільська окружна прокуратура міста Києва через суд зобов'язала повернути у власність територіальної громади столиці приміщення загальною площею 84,6 кв.м, розташовані у будівлі по вул. Нижній Вал у Подільському районі м. Києва.

Встановлено, що це приміщення вибуло з комунальної власності на підставі судового рішення, ухваленого у 2010 році. Водночас надалі його скасували у зв'язку з поданням недостовірних відомостей та використанням підроблених документів.

"Попри скасування судового рішення, право власності на приміщення зареєстрували за приватним підприємством. У подальшому спірна нерухомість неодноразово продавалась", – розповіли у прокуратурі.

Рішенням Господарського суду міста Києва позов прокуратури про витребування приміщень вартістю 4,1 млн грн задоволено у повному обсязі. Суд зобов'язав відповідача повернути їх у власність територіальної громади міста Києва.

Нагадаємо:

Прокуратура запобігла незаконному заволодінню комунальною земелею на столичній Троєщині площею понад 25 га вартістю понад 417 млн гривень – приватне товариство самочинно звело там будівлі, а потім зареєструвало право власності на них.

У Києві державі повернули два причали на березі Дніпра в Подільському районі загальною вартістю 22,7 млн грн: право власності на ці гідротехнічні споруди виявилося зареєстрованим за підробленими документами.