Київська електричка відновила роботу: окрім станції "Почайна"

Після російського обстрілу Kyiv City Express відновив курсування повним кільцем окрім станції "Почайна".

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зранку 16 серпня у КМДА оголосили, що низка рейсів Kyiv City Express не прямуватиме повним кільцем.

Зокрема, тимчасово не курсували деякі поїзди між станціями Святошин – Почайна такі рейси:

Також частина поїздів їхали обмеженим маршрутом Дарниця – Райдужний (замість Дарниця – Почайна – Святошин).

Об 11:59 у КМДА повідомили, що поїзди Київської кільцевої електрички відновили рух в обох напрямках.

"Але сьогодні тимчасово прямуватимуть без зупинки на станції Почайна", – повідомили у КМДА.

Нагадаємо:

У ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, в Оболонському та Голосіївському районах столиці спалахнули пожежі.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомило, що у ніч на 16 серпня підприємство зазнало ракетного удару з боку Росії.