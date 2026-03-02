Українська правда
У Києві без опалення залишаються понад 1000 будинків – КМВА

Семен Рубан — 2 березня, 13:25
У Києві без опалення залишається понад 1000 будинків
ТГ Олексія Кулеби

Станом на 2 березня у Києві теплопостачання відсутнє у 1126 будинках.

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Близько 900 з цих будинків – на лівому березі столиці. Вони відключені через зупинку об'єкта критичної інфрастуктури, який подавав до них тепло.

Також Поп зазначила, що наразі вже знайдено технічне рішення для забезпечення тепла в цих будинках.

Ще близько 100 будинків перебувають без тепла внаслідок локальних аварій.

Нагадаємо:

Раніше в Yasno повідомляли, що Київ не зможе повернутися до "класичних графіків" відключень електроенергії принаймні до квітня.

Незважаючи на перебої зі світлом та теплом, вартість оренди житла в Києві не змінилася: Станом на 27 лютого середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в становила 17 000 грн – це рівно стільки ж, як місяць тому і як в аналогічний період торік.

енергетика тепло Київ

тепло

