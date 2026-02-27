Попри відключення світла і тепла вартість оренди квартир в Києві не змінилась

Станом на 27 лютого середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Києві становить 17 000 грн – це рівно стільки ж як місяць тому і як в аналогічний період торік.

Про це йдеться в дослідженні від ЛУН.

"Пік цін припав на серпень 2025 року — тоді середня 1-кімнатна квартира коштувала 20 000 грн. Відтоді ціни поступово знижувалися, і за шість місяців ринок втратив близько 15% від пікового рівня. Після листопада оренда знову почала зростати — ринок поступово відновлювався", – зазначається в аналітиці.

Однак, у січні–лютому, коли Київ переживав активні відключення світла та перебої з опаленням, зростання, яке почало формуватися наприкінці осені, зупинилося.

"Ми бачимо нетипову для Києва ситуацію: ціна не зростає рік до року. Для столиці це радше виняток", — коментує керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Зазначається, що у більшості районів Києва оренда за рік зросла. Водночас у Дніпровському та Дарницькому районах — саме тих, які найбільше постраждали від відсутності опалення — ціни залишилися на рівні минулого року (0%).

Зокрема, станом на 24 лютого в будинках на лівому березі, які відключені від опалення, було 249 оголошень про оренду, наприкінці січня — 274. Зміна не є статистично значущою. Тобто різкого виходу квартир на ринок не відбулося, підкреслюють експерти.

Так само, за їхніми словами, не зафіксовано статистично значущого падіння цін саме в цих будинках, тобто ціна в будинках без оаплення є стабільною.

Щодо попиту, як йдеться в аналітиці, станом на початок січня квартира шукала орендаря в середньому 9 днів. Після обстрілів 11 січня цей показник зріс до 15 днів. Тобто на середину січня, коли були найбільші морози та відключення опалення, можна говорити про падіння попиту приблизно на 40%.

Втім станом на кінець лютого квартира в середньому перебуває на ринку 10 днів. Тобто попит поступово стабілізувався й майже повернувся до рівня зимових свят, який традиційно не є високим, зазначають експерти.

