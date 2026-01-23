Українська правда
Кличко поінформував, скільки ще будинків в Києві залишаються без опалення

Альона Кириченко — 23 січня, 18:15
Кличко поінформував, скільки ще будинків в Києві залишаються без опалення
ТГ очільника Мінрозвитку Олексія Кулеби

Станом на 18:00 23 січня без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок Києва, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання", – зазначив він.

Нагадаємо:

У Києві зранку 23 січня без теплопостачання залишалось ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян, які мають можливість, виїхати за місто, а тих, хто залишається, зробити запас продуктів, води і ліків. За його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше.

