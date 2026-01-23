Українська правда
У Києві не опалюється 1940 багатоповерхівок: Кличко сказав, скільки будинків під'єднали за ніч

Віктор Волокіта — 23 січня, 08:54
У Києві зранку 23 січня без теплопостачання залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм-каналі станом на 08:17 23 січня.

Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах.

"Тобто, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати", - зазначив Кличко.

Нагадаємо:

Через масовану російську атаку 20 січня в Києві фіксували перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишалися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також був без води.

