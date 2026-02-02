В Києві без тепла лишається близько 80 будинків – Кличко
ТГ Олексія Кулеби
У Києві наразі близько 80 будинків без тепла після аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, тоді без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок.
Комунальники й енергетики цілодобово працюють, щоб підключити будинки до теплопостачання, зазначив Кличко.
Відбуваються також оперативні роботи з відновлення опалення в багатоповерхівках, де трапляються аварійні ситуації через сильні морози та перебої з електропостачанням.
Нагадаємо:
31 січня в енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.
Внаслідок цього в Києві без опалення було 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці.