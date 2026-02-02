В Києві без тепла лишається близько 80 будинків – Кличко

У Києві наразі близько 80 будинків без тепла після аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, тоді без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок.

Комунальники й енергетики цілодобово працюють, щоб підключити будинки до теплопостачання, зазначив Кличко.

Відбуваються також оперативні роботи з відновлення опалення в багатоповерхівках, де трапляються аварійні ситуації через сильні морози та перебої з електропостачанням.

Нагадаємо:

31 січня в енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

Внаслідок цього в Києві без опалення було 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці.