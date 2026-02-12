Українська правда
Понад 100 тисяч родин в Києві залишились без світла після ворожої атаки

Альона Кириченко — 12 лютого, 09:35
В Києві 107 000 родин тимчасово залишились без електропостачання після масованої атаки вночі проти 12 лютого.

Про це повідомляє ДТЕК.

"І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики", – йдеться в повідомленні.

Енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури.

За інформацією ДТЕК, в Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла, для інших мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки.

Нагадаємо:

Після масованої атаки ворога на Київ, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.

