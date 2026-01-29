У Київській області знову екстрені відключення світла
У Київській області знову екстрені відключення світла
Getty Images
У частині Броварського та Бориспільського районів Київської області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення світла.
Про це повідомляє преслужба ДТЕК.
У Київській області знову запровадили екстрені відключення світла, до цього там діяли графіки погодинних відключень.
"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
З опівночі 29 січня Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла - вони будуть нерівномірні в різних районах.
В енергосистемі України виник гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електричної енергії наразі неможливо.