Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки відключень – ДТЕК

З опівночі 29 січня Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла - вони будуть нерівномірні в різних районах.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо", - пояснили в компанії.

У ДТЕК наголосили:

- Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

- Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких люди звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

- Для кожного будинку буде свій графік.

- Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень.

І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами", - пояснили в компанії.

У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі.

"Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з'явилася хоч невелика опора для планування свого дня", - запевнили в ДТЕК.

Нагадаємо:

У четвер, 29 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

27 січня в КМВА заявили, що Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими для жителів столиці.