У Києві на 40 хвилин перекриють один з виходів метро Хрещатик

У звʼязку з проведенням державних заходів до Дня Героїв Небесної Сотні, на станції метро "Хрещатик" перекриють вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні на сорок хвилин.

Вихід буде зачинений з 8:50 орієнтовно до 9:30. Обмеження стосуються вестибюля № 3.

Водночас вестибюлі № 1, 2, а також пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюють у звичайному режимі. Водночас у разі тривоги – всі вестибюлі будуть відкриті.

О 9:28 у КМДА повідомили, що вестибюль №3 станції "Хрещатик" запрацював у звичайному режимі.

